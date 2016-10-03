Новости экономики за 03.10.2016

Новости Беларуси. Белорусы продолжает активно закупать сельхозпродукцию. И тут, как говорится, все ярмарки в помощь – торговля идёт с размахом. Например, одна площадка под открытым небом в столице сопоставима с площадью четырех гипермаркетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЗАПАСЫ БОЛЬШЕ

1 миллион 270 тысяч рублей выручили продавцы сельхозпродукции в столице за минувшие выходные. Более 1000 компаний организовали сельхозярмарки и выездные точки.

Продано почти 2000 тонн овощей, 46 тонн мясной продукции, 25 тонн рыбы.

Производители принимают участие в ярмарках бесплатно, не имеют посредников и могут сами регулировать прибыль. Отсюда и низкие цены:

картофель – от 13 копеек за килограмм; капуста, морковь, свекла, лук репчатый – от 20 копеек за килограмм.

Ценовой диапазон за кило яблок – от 40 копеек до 1 рубля 30 копеек.

ПРИБЫЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

Из 1 тонны отработанных батареек можно извлечь до 40% лома черных и цветных металлов.

Экономическую выгоду от сбора отходов электронного и электрического оборудования в масштабах города уже подсчитали специалисты. За полгода в Минске собрали 719 тонн отработанных элементов питания, ртутьсодержащих ламп и прочих отходов.

В масштабах отдельно взятой семьи на отработанных батарейках можно даже заработать: 8 копеек за 1 килограмм.

УСЛУГА НА РАССТОЯНИИ И ВНЕ ВРЕМЕНИ

Услуги банков можно получать не выходя из дома круглосуточно. В Беларуси заработала межбанковская система идентификации. Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, клиент должен посетить любой банк и пройти процедуру идентификации.

После этого можно будет получать банковское обслуживание с помощью цифровых каналов в любом белорусском банке через систему.

Людям при этом станут доступны любые банковские услуги, вне зависимости от их наличия в населенных пунктах Беларуси.

ЮАНЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ДОЛЛАРУ

Китайский юань официально включен в число резервных валют Международного валютного фонда. По сути, в МВФ признали растущее значение китайской валюты и экономики государства, оценив при этом реформы финансового сектора.

В резервную корзину Международного валютного фонда уже входят доллар, евро, йена и британский фунт.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Для Беларуси в данном контексте это можно использовать как ориентир. Понимая, что наш вектор экономического сотрудничества с Китаем, он вполне оправданный, потому что Китай сейчас активно работает над тем, чтобы стать одной из ведущих экономик мира. И, безусловно, хорошие и тесные партнёрские и деловые отношения с этой страной будут нам полезны в будущем.

На первых октябрьских торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели. Относительно доллара национальная валюта окрепла на копейку.

На вторник его курс составит 1,91 рубля. Евро потерял треть копейки. 4 октября по Нацбанку – 2,15.

Курс российского рубля вырос на несколько пунктов. В итоге за 100 российских можно купить 3 рубля и 6 копеек белорусских.