Новости экономики за 03.06.2019

Новости Беларуси. Белорусские предприятия впервые станут участниками 22-й Международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro, которая пройдет в Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Чтобы поддержать участников национальной экспозиции, для них на этой неделе будет организовано Road Show. Это даст возможность представителям Беларуси ознакомиться с Кенией, ее экономическими аспектами, а также посмотреть на особенности ведения бизнеса в этой стране.