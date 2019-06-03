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Новости экономики за 03.06.2019

03 июня 2019 16:54
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия впервые станут участниками 22-й Международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro, которая пройдет в Кении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Чтобы поддержать участников национальной экспозиции, для них на этой неделе будет организовано Road Show. Это даст возможность представителям Беларуси ознакомиться с Кенией, ее экономическими аспектами, а также посмотреть на особенности ведения бизнеса в этой стране.

Новости экономики за 03.06.2019-1

Кения с населением в 50 млн человек – одна из основных точек доступа в Восточную Африку для огромного объема импорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции.

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# Выставка # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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