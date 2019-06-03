Новости Беларуси. Беларусь и Словакия намерены активизировать сотрудничество в Вышеградской группе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она объединяет четыре центрально-европейские страны.

Более тесное взаимодействие по этой линии гарантирует выход на зарубежный рынок наших товаров и услуг. Товарооборот между Беларусью и Словакией уже достиг более 200 миллионов долларов. Но есть перспективы, чтобы увеличить эту цифру.

Впрочем, белорусские и словацкие парламентарии сегодня, 3 июня, обсуждали не только торгово-экономические отношения. Гости заинтересованы активизировать контакты в сфере образования и здравоохранения. В частности, это касается взаимного признания вузовских дипломов. Не исключено, что в будущем стороны подпишут соответствующий меморандум.