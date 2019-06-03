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В ТЦ Минска появилась медиалестница: что это такое

03 июня 2019 16:53
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Новости Беларуси.  Сеть популярного в стране техноритейла впервые использовала довольно необычный для Беларуси способ привлечения внимания посетителей торгового центра – медиалестницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ТЦ Минска появилась медиалестница: что это такое-1

По технологии изображение передается на объект, как в наружной цифровой рекламе. Лестница выступает в качестве экрана, разбитого на полосы-ступеньки, и смонтирована с антивандальным покрытием.

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# Технологии # Экономика # Фотофакт

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