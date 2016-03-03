Новости экономики за 03.03.2016

Новости Беларуси. Правительство, судя по всему, нацелилось на международный рынок ценных бумаг. Подробности узнаем к корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

По чем бумаги?

Сегодня стало известно, что в экономику Беларуси с помощью выпуска евробондов планируют привлечь до полутора миллиардов долларов. Треть ценных бумаг на международных финансовых рынках готов разместить Банк развития, остальную часть берет на себя правительство. После решения Евросоюза об отмене санкций белорусские ценные бумаги, выпущенные ранее, котируются на уровне 103,15% от номинала. Это данные Франкфуртской биржи. Так что нынешнее решение может вызвать интерес у клиентов.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Я думаю, что и у этого выпуска еврооблигаций тоже найдутся свои покупатели. Потому что все-таки доходная сторона предлагает достаточно высокую, но, наверное, на столько, насколько соответствует тому ее рейтинг.

Отдам за полцены

Ценник на съемное жилье продемонстрировал уверенное пике – хозяин готов сдать квартиру почти в два раза дешевле, чем это было еще несколько месяцев назад. Так, стандартные однокомнатные апартаменты в Минске обойдутся в 200 долларов. Желающие заселиться в «двушку» или «трешку» обнаружат среднее предложение по рынку в 230 и 250 условных единиц соответственно.

Наталья Раденя, заместитель директора по аренде жилья агентства недвижимости:

Могу сказать с полной уверенностью, и это обоснованно, что сейчас достаточно много вариантов, которые сдаются и за 150, и за 180 долларов. Но мы же говорим о средней цене.

По заслугам

Зарплаты белорусов и белорусок постепенно выравниваются, заявила сегодня министр труда и соцзащиты. Представители слабого пола сейчас в среднем зарабатывают на 23% меньше, чем мужчины. Но разница в расчетных листах за один год сократилась примерно на 2%. При этом женщин, занятых в экономике страны, больше, но ненамного. А вот работниц с высшим образованием действительно много.

Проехали

Руководство столичной подземки рассказало, во сколько обходится одна поездка в метро. По последним подсчетам, реальная цена жетона составляет 7,5 тысяч рублей. Сейчас его продают за 5,5. В прошлый раз стоимость проезда повышали в декабре. По словам чиновников, беспокоиться по поводу очередного скачка цен не стоит. Сейчас таких планов нет.

К ситуации на рынках

Для нефти эталонной марки Brent сегодня нормальная цена — 36, 6 доллара за баррель. В общем, ни холодно ни жарко.

Сегодня же на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 87 рублей, евро — на 116, российский рубль не набрал и пункта. Его оценили меньше чем в 290 белорусских.

Курсы валют:

Российский рубль 289,66

Доллар 21 362

Евро 23 210

Гривна 818,47

Злотый 5 361,2

Юань 3 265, 1