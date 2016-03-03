Досрочная выплата пенсий за 8 марта: деньги можно получить уже с 4 марта

Новости Беларуси. В Беларуси скорректирован график выплаты пенсий и пособий в связи с празднованием Дня женщин и переносом рабочих дней. В Минске получить деньги можно будет в отделениях почтовой связи уже с 4 марта.

С 5 марта начнутся выплаты в Брестской, Витебской, Минской, Могилевской областях, а также в сельских отделениях связи Гомельского и Гродненского региона.

С 7 марта выплата пенсий и пособий будет производиться в Витебске и в городских отделениях почты Гомельской и Гродненской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.