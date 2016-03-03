Беларусь добилась за последние 5 лет прироста ВВП почти на 6%

Новости Беларуси. Беларусь добилась за последние пять лет прироста ВВП почти на 6%. 3 марта в Палате представителей прошло заседание Постоянной комиссии по экономической политике. Правительство передало парламентариям программу своей деятельности до 2020 года. Документ депутаты рассмотрят на предстоящей весенней сессии.

Как было отмечено на заседании, сегодня главное — грамотно использовать внутренние ресурсы и активно привлекать прямые иностранные инвестиции. Всего же правительство рассматривает вопросы повышения эффективности экономики исходя из трех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Первый вопрос - это уровень предприятий. И на уровне предприятий, конечно, это повышение эффективности, снижение затрат, работа над повышением качества, в том числе управления этими предприятиями. Отраслевой уровень. Это вопросы создания рабочих мест и привлечение инвестиций. В программе точно так же прописаны направления решения этих задач. И макроуровень. Это вопросы макроэкономической сбалансированности, это вопросы снижения инфляции, вопросы роста доступности кредита в экономике. Поэтому именно так структурирована эта программа. Она, конечно, очень тесно увязана с теми поручениями Президента, преломляет эти поручения Президента по уровням управления, которые даны.