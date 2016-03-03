Более 20 уголовных дел возбуждено в 2015 году в агросфере Гомельщины

Новости Беларуси. Падежи, привесы, намолоты – аграрии Гомельской области массово идут на служебные подлоги. По фактам приписок только в 2015 году заведено более 20-ти уголовных дел, с начала этого года ещё 3. Кому и зачем нужно рисовать воздушные замки, а точнее бумажные привесы и урожаи, выяснял корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

В сельхозпредприятии «Мормаль» Жлобинского района на протяжении нескольких лет телята росли в основном только на бумаге. После проверки оказалось, что за 2 года здесь приписали почти 100 тонн живого веса.

Тайное стало явным после смены руководителя хозяйства. Новый директор, пытаясь принять дела, не досчитался не только привесов, но и почти полсотни голов молодняка. Оказалось, падёж телят экс-руководитель тоже предпочитал не афишировать.

Валентина Капская, заведующий молочно-товарной фермой ОАО «Мормаль»:

Не показывали падёжь, понимаете? (А почему?) Директор сказал.

Валентина Николаевна руководит местной фермой почти 20 лет. Приписки и сокрытие падежа она видела и покрывала по устному указанию директора. Для простой работящей женщины в глубинке слово руководителя – закон.

Валентина Капская, заведующий молочно-товарной фермой ОАО «Мормаль»:

Как вы думаете? Если руководитель дал команду, как ты не сделаешь? Работать же надо, жить надо.

Проштрафившийся директор уехал работать в соседнюю область. Сейчас предприятием руководит опытный аграрий. Яков Ефимович за жизнь видел немало. К чему приводит любовь к припискам, знает точно.

Яков Процко, и.о. директора ОАО «Мормаль»:

Я не знаю, как кто считает, но я считаю, что так нельзя. Зачем эти приписки? Это ничего не даст, а наоборот загонит хозяйство в не лучшую сторону.

Два года бумажных привесов нанесли ущерб государству в 146 миллионов рублей. На экс-директора заведено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Татьяна Роднева, старший помощник прокурора Гомельской области:

В Гомельской области в 2015-ом году возбуждено более 20-ти уголовных дел по фактам служебных подлогов на предприятиях сельского хозяйства.

Удивительно, но факт: пытаясь избежать дисциплинарной ответственности за невыполнение плановых показателей, аграрии сознательно идут на ответственность уголовную.