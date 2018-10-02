Нацбанк рассчитывает удержать инфляцию в рамках 6%

Новости Беларуси. Нацбанк рассчитывает удержать в 2018 году инфляцию в границах прогноза до 6%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока возможные риски на внешних рынках не оказывают существенного влияния на колебание этого показателя. Напомним, в Беларуси ставка рефинансирования остается на рекордно низком уровне 10%.