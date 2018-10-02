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Нацбанк рассчитывает удержать инфляцию в рамках 6%

02 октября 2018 17:19
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Новости Беларуси. Нацбанк рассчитывает удержать в 2018 году инфляцию в границах прогноза до 6%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рассчитывает удержать инфляцию в рамках 6%-1

Пока возможные риски на внешних рынках не оказывают существенного влияния на колебание этого показателя. Напомним, в Беларуси ставка рефинансирования остается на рекордно низком уровне 10%.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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