Аграрии Беларуси вплотную приблизились к намолоту в 3 миллиона тонн зерна

Новости Беларуси. Позади уже половина страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со старта кампании в лидерах Брестская область. Более 700 тысяч тонн собрали в Минском регионе. Немного отстают гродненские аграрии (в области, к слову, самая высокая урожайность).

А вот в Гомельской пока собирают около 20 центнеров с гектара, и это самый низкий показатель по стране. Позже остальных включились в уборочную Витебский и Могилевский регионы. Так, на севере Беларуси убрана четвертая часть площадей и уже почти 250 тысяч тонн в закромах. К 200 тысячам приближаются аграрии Могилевской области.