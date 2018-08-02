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Аграрии Беларуси вплотную приблизились к намолоту в 3 миллиона тонн зерна

02 августа 2018 10:54
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Новости Беларуси. Позади уже половина страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со старта кампании в лидерах Брестская область. Более 700 тысяч тонн собрали в Минском регионе. Немного отстают гродненские аграрии (в области, к слову, самая высокая урожайность).

Аграрии Беларуси вплотную приблизились к намолоту в 3 миллиона тонн зерна-1

А вот в Гомельской пока собирают около 20 центнеров с гектара, и это самый низкий показатель по стране. Позже остальных включились в уборочную Витебский и Могилевский регионы. Так, на севере Беларуси убрана четвертая часть площадей и уже почти 250 тысяч тонн в закромах. К 200 тысячам приближаются аграрии Могилевской области.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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