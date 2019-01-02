Новости экономики за 02.01.2019

Новости Беларуси. Сколько нефти планируют закупить отечественные НПЗ в 2019 году, когда будем платить дорожный налог по-новому и по какому принципу отечественные школы будут получать бюджетное финансирование? Белорусские нефтеперерабатывающие заводы с нового года покупают у России сырье на новых условиях, с учетом подорожания из-за налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЕЖИМ ШТАТНЫЙ Сегодня в концерне «Белнефтехим» сообщили, что поставки идут в штатном режиме. Контракты подписаны, объемы определены межправительственными договорённостями. В этом году отечественные НПЗ планируют закупить 18 миллионов тонн нефти. Это соответствует объёму поставок прошлого и позапрошлого годов. Как в Беларуси предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении

ДРУГОЙ ПРИНЦИП Чем больше учащихся, тем больше денег. Меняется принцип финансирования школ Беларуси. До этого оно осуществлялось в зависимости от количества классов, в котором могло быть от 5 до 30 учеников. Теперь бюджетные деньги выделяются исходя из количества обучающихся детей. Новый метод ставит учреждения образования в равные условия. Обеспечит прозрачность в процессе планирования расходов. Таким образом, школы будут заинтересованы в учениках. Повышается и качество обучения. Руководителям учреждений предоставляется право самостоятельно формировать штатное расписание, сэкономленные средства направлять на повышение зарплат, улучшение материальной базы образовательного процесса. Новый метод финансирования был опробован в работе некоторых школ страны и подтвердил свою эффективность. Что касается дошкольных учреждений, то такая система еще проходит испытания.

ПЛАТЕЖИ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ В Беларуси в опытную эксплуатацию запущена система мгновенных платежей. Теперь клиенты отечественных банков могут платить за товары, работы, услуги, а также исполнять обязанности перед бюджетом в режиме реального времени круглосуточно семь дней в неделю без выходных и праздников. Внедрение такой технологии позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и относительно недорогим способом. В тестовом режиме система будет работать пол-года, и с первого июля начнётся её промышленная эксплуатация.