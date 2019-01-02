Система мгновенных платежей Нацбанка: какие возможности открывает

Новости Беларуси. Нацбанк запустил систему мгновенных платежей. Она позволяет белорусам оплачивать товары и услуги в режиме онлайн 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.