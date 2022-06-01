Новости экономики за 01.06.2022

Введенные Евросоюзом ограничения, с одной стороны, сделали невозможной работу белорусских и российских автотранспортных предприятий на европейском направлении, а с другой – вынуждают полностью перестраивать привычные схемы транспортной работы, искать альтернативные рынки, новые маршруты доставки грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На какие уступки в этом направлении идут страны ЕАЭС, расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ПРОИЗВОДСТВА БЕЛЛЕГПРОМА ПЛАНИРУЮТ ЗАКУПАТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ У РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Производства Беллегпрома планируют закупать комплектующие у российских производителей. Из-за проблем с логистикой нарушились поставки подложки для ковров, на которую крепится ворс. Современное оборудование на предприятии в Витебске позволяет выпускать ковры шириной 5 метров.

Подложку необходимой ширины поставляли из Саудовской Аравии, теперь логистика удлинилась из-за санкций, что не устраивает витебского производителя. Сейчас с российским «Техмашхолдингом», единственным в СНГ выпускающим 5-метровые станки для производства полипропиленовых основ, ведутся переговоры для замещения этой экспортной позиции. РОССИЙСКИЙ «СБЕРЛИЗИНГ» СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ Российский «СберЛизинг» стал официальным партнером белорусского производителя спецтехники до конца года. Это позволит нашему холдингу стать альтернативой дефицитным брендам и закрыть возросший спрос в самом широком ассортименте производимой продукции. Бесперебойность поставок дает возможность четко планировать производственный процесс, а наличие субсидии позволяет получить значительную экономическую выгоду.

Каждую неделю белорусский холдинг посещают две-три делегации из регионов Российской Федерации разного уровня – от представителей заводов, которые нуждаются в комплектующих, до руководителей регионов, заинтересованных в поставках продукции. «ГАЗПРОМ» ОСТАНОВИЛ ПОСТАВКИ ГАЗА ДВУМ ЕВРОПЕЙСКИМ КОМПАНИЯМ «Газпром» с 1 июня останавливает поставки для Shell в Германию и для датской Orsted. Отмечается, что «Газпром» не получил от европейских партнеров оплату за поставки голубого топлива в апреле, что и послужило причиной прекращения подачи газа.

Ранее «Газпром» уже остановил поставку из-за отсутствия платежей по новой схеме нидерландской фирме GasTerra. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы. ОПЕК+ НАМЕРЕН ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПЛАНА УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ Страны ОПЕК+ не будут отступать от планового увеличения добычи нефти с июля, несмотря на санкции Евросоюза против России. Спрос и предложение на рынке нефти остаются стабильными, и санкции пока не повлияли существенно на российский экспорт.

Большинство членов ОПЕК+, за исключением Саудовской Аравии и ее соседей, стремятся увеличить добычу нефти на фоне восстановления спроса после пандемии. Страны, входящие в сделку ОПЕК+, 2 июня соберутся на заседание для обсуждения плана на следующий месяц. АМЕРИКАНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ НАЗВАЛ РУБЛЬ САМОЙ УСТОЙЧИВОЙ ВАЛЮТОЙ ГОДА Самая устойчивая валюта года, по версии американского телеканала CBS, – российский рубль. После того как с конца марта многие страны-импортеры российского газа начали выполнять требование об оплате энергоносителей в рублях, российская валюта продемонстрировала заметный рост.