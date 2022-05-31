Новости экономики за 31.05.2022

Новости Беларуси. Почему Евросоюз не смог отказаться от поставок российской нефти? В какой продукции белорусского производства заинтересованы перерабатывающие предприятия Казахстана? И как наша легкая промышленность переориентирует экспортные потоки?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» экономический обозреватель Наталья Надольская.

ШРИ-ЛАНКА ПОСЛЕ ДЕФОЛТА НАЧАЛА ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ