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Новости экономики за 31.05.2022

31 мая 2022 18:11
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Новости Беларуси. Почему Евросоюз не смог отказаться от поставок российской нефти? В какой продукции белорусского производства заинтересованы перерабатывающие предприятия Казахстана? И как наша легкая промышленность переориентирует экспортные потоки?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» экономический обозреватель Наталья Надольская.

ШРИ-ЛАНКА ПОСЛЕ ДЕФОЛТА НАЧАЛА ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ

Новости экономики за 31.05.2022-1

Шри-Ланка, переживающая дефолт, энергетический кризис и дефицит продовольствия, начала закупать нефть у России для единственного в стране нефтеперерабатывающего завода. В последние несколько месяцев Шри-Ланка переживает энергетический и продовольственный кризис, а ее население регулярно выходит на протесты из-за массовых отключений электричества и нехватки продуктов и топлива. Шри-Ланка рассчитывает на помощь России в решении энергетического кризиса.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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