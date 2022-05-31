Новости экономики за 31.05.2022

Новости Беларуси. Почему Евросоюз не смог отказаться от поставок российской нефти? В какой продукции белорусского производства заинтересованы перерабатывающие предприятия Казахстана? И как наша легкая промышленность переориентирует экспортные потоки?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» экономический обозреватель Наталья Надольская.
ШРИ-ЛАНКА ПОСЛЕ ДЕФОЛТА НАЧАЛА ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ У РОССИИ
Шри-Ланка, переживающая дефолт, энергетический кризис и дефицит продовольствия, начала закупать нефть у России для единственного в стране нефтеперерабатывающего завода. В последние несколько месяцев Шри-Ланка переживает энергетический и продовольственный кризис, а ее население регулярно выходит на протесты из-за массовых отключений электричества и нехватки продуктов и топлива. Шри-Ланка рассчитывает на помощь России в решении энергетического кризиса.
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