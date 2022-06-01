Казахстан снял запрет на перецепку для фур из Беларуси и России

Власти Казахстана приняли решение временно снять запрет на перецепку контейнеров с грузом для белорусских и российских фур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запрет на перецепку грузов соответствует мировой практике в сфере международных автомобильных перевозок. Таким образом страны защищают интересы своих автоперевозчиков.

Из-за сложившейся геополитической ситуации Беларусь и Россия приостановили аналогичные запреты до 1 января 2023 года в отношении Казахстана. В условиях сокращения логистических маршрутов перевозки автомобильным транспортом остаются практически единственным экономически приемлемым путем обеспечения рынков стран ЕАЭС критически важными продуктами и товарами, комплектующими, сырьем и оборудованием, и любые ограничения чреваты негативными последствиями.