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Главы стран Евросоюза договорились ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти

31 мая 2022 18:09
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Главы стран Евросоюза договорились ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы стран Евросоюза договорились ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти-1

Речь идет о запрете к концу года танкерных поставок, снабжение трубопроводной нефтью продолжится. После согласования эмбарго биржевые цены на нефть достигли максимума за два месяца. Цена за баррель в июльских фьючерсах превысила 124 доллара.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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