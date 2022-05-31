Главы стран Евросоюза договорились ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о запрете к концу года танкерных поставок, снабжение трубопроводной нефтью продолжится. После согласования эмбарго биржевые цены на нефть достигли максимума за два месяца. Цена за баррель в июльских фьючерсах превысила 124 доллара.