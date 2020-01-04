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Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»

04 января 2020 13:45
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Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»-1

Общаясь с журналистами, Александр Червяков отметил, что в Министерстве экономики, в первую очередь, ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и других секторов экономики. А в условиях неопределённости с покупкой энергоресурсов, необходимо искать альтернативные источники поставки сырья.

Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:
Прошла модернизация: многие заводы заканчивают эту модернизацию. В данном направлении мы должны получить высокую отдачу. Есть направления, у которых высокий потенциал у секторов экономики. Это сфера услуг, IT-сектор, биотехнологии, фарминдустрия. Эти направления нам нужно максимально задействовать. Нужно искать альтернативные источники поставки сырья. Если мы эти все направления будем реализовывать, я думаю, наша экономика будет достаточно устойчивая к внешним шокам. И очень важный момент использовать человеческий потенциал. Это тот ресурс, который мы также не до конца используем.

# Добыча нефти # Экономика # Александр Червяков # Фотофакт

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