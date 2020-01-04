Министр экономики Александр Червяков: «Нужно искать альтернативные источники поставки сырья»

Общаясь с журналистами, Александр Червяков отметил, что в Министерстве экономики, в первую очередь, ждут высокой отдачи от модернизации предприятий и других секторов экономики. А в условиях неопределённости с покупкой энергоресурсов, необходимо искать альтернативные источники поставки сырья.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Прошла модернизация: многие заводы заканчивают эту модернизацию. В данном направлении мы должны получить высокую отдачу. Есть направления, у которых высокий потенциал у секторов экономики. Это сфера услуг, IT-сектор, биотехнологии, фарминдустрия. Эти направления нам нужно максимально задействовать. Нужно искать альтернативные источники поставки сырья. Если мы эти все направления будем реализовывать, я думаю, наша экономика будет достаточно устойчивая к внешним шокам. И очень важный момент – использовать человеческий потенциал. Это тот ресурс, который мы также не до конца используем.