Прямой эфир

Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

03 января 2017 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новое месторождение нефти открыто в Беларуси. Оно получило название Угольское и относится к категории труднодоступных запасов.

Впрочем, по предварительным оценкам, в данной точке Припятской впадины в Гомельской области залегает примерно 1 миллион 700 тысяч тонн углеводородов. Ровно столько, сколько в среднем в год добывают в Беларуси.

Точные объемы месторождения позволит определить разведочное бурение. Нефть находится на глубине более 5 километров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ярослав Грибик, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук Республики Беларусь:
Мы немного сдвинули направление работ по другим участкам Припятского прогиба. Надо искать еще и в объектах, которые внутрисолевые, на тех объектах, которые на территории ниже осадочного чехла. И следует также проводить региональное изучение новых территорий. Это Подлясско-брестской, Оршанской впадин.

# Нефть в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 03.01.2017
03 января 2017 16:50

Новости экономики за 03.01.2017

От роста базовой величины до повышения пенсионного возраста: с какими новшествами вступила Беларусь в 2017 год
01 января 2017 13:44

От роста базовой величины до повышения пенсионного возраста: с какими новшествами вступила Беларусь в 2017 год

Правительство утвердило трехлетний бюджет
30 декабря 2016 16:50

Правительство утвердило трехлетний бюджет