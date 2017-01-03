Новое месторождение нефти открыли в Беларуси

Новости Беларуси. Новое месторождение нефти открыто в Беларуси. Оно получило название Угольское и относится к категории труднодоступных запасов.

Впрочем, по предварительным оценкам, в данной точке Припятской впадины в Гомельской области залегает примерно 1 миллион 700 тысяч тонн углеводородов. Ровно столько, сколько в среднем в год добывают в Беларуси.

Точные объемы месторождения позволит определить разведочное бурение. Нефть находится на глубине более 5 километров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ярослав Грибик, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук Республики Беларусь:

Мы немного сдвинули направление работ по другим участкам Припятского прогиба. Надо искать еще и в объектах, которые внутрисолевые, на тех объектах, которые на территории ниже осадочного чехла. И следует также проводить региональное изучение новых территорий. Это Подлясско-брестской, Оршанской впадин.