Новости экономики за 03.01.2017

Новости Беларуси. С начала года снижены тарифы на электричество для домов с электрокотлами. За отопление и подогрев воды платить придется в зависимости от времени суток. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

СЭКОНОМИТЬ НА ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

С 11 вечера до 6 утра нагрузки на электросеть минимальны. Владельцам бойлеров и котлов с мощностью более 5 кВт электроэнергия в это время будет стоить на 30% дешевле – по тарифу 8 копеек киловатт-час. В период максимальных нагрузок, то есть днем – на 57% дешевле по тарифу 15 копеек киловатт-час. Сэкономить на оплате электроэнергии удастся лишь в том случае, если электронагревательное оборудование подключено к отдельному специальному прибору учета, который как раз-таки и дифференцирует расход.

Сергей Зуев, заместитель начальника управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго»:

Данное снижение тарифов позволит гражданам воспользоваться возможностями электронагревательного оборудования для целей отопления, горячего водоснабжения, особенно в труднодоступных районах, частной застройке, где отсутствует подведенный природный газ. При этом существенно снизятся затраты граждан на оплату энергоресурсов для указанных целей.

НОВОГОДНИЕ РЕКОРДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТРАФИКА

354 миллиона минут или 673 года – столько времени белорусы потратили на новогодние поздравления через крупных мобильных операторов страны. Каждую секунду абоненты совершали около 1 тысячи звонков, а в новогоднюю ночь и того более – около 2,5 тысяч вызовов в секунду.

В первый час Нового года белорусы потратили на новогодние поздравления через сеть одного из мобильных операторов свыше 8,5 млн минут. Кроме того, в два новогодних дня активно использовали СМС. Только на первый час Нового года пришлось около 1,5 млн сообщений, а значит каждую секунду пользователи отправляли 416 текстовых поздравлений.

3 ДНЯ НА ОПЛАТУ «КОММУНАЛКИ» БЕЗ ПЕНИ

Не все белорусы рассчитались по долгам за ноябрьскую коммуналку до боя курантов. Тем, кто отложил оплату на потом, в течение двух дней еще могут сделать это без начисления пени. При этом январскую квитанцию (с коммуналкой за декабрь) нужно будет оплатить до 25 января. То есть должники в январе погасят две «жировки» – за ноябрь и за декабрь. Тем собственникам и нанимателям, кто не успеет этого сделать, с 26 числа начнут начислять пеню в размере 0,3% за каждый день просрочки.

Почти на 3% выросла цена на нефть в первый день торгов 2017 года и впервые за полтора года превысила отметку в 58 долларов за баррель. Однако это не помогло укрепиться российскому рублю. В то время, как доллар и евро окрепли. Доллар прибавил 0,80 копейки, теперь стоит 1,96. Евро подрос почти на копейку. Завтра по Нацбанку – 2,05. Российский рубль пошел вниз. Минус составил почти 3 копейки. Курс на завтра – 3,21 белорусского за сотню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.