Беларусь и Бельгия создадут совместное агентство по экспорту для продвижения отечественных товаров на Запад

Новости Беларуси. Беларусь и Бельгия создадут совместное агентство по экспорту. Его главная цель – продвижение отечественных товаров на Запад.

Эксперты совместного предприятия будут помогать в развитии бизнеса в Беларуси и странах Евразийского экономического союза. В первую очередь, специалисты займутся изучение спроса европейских потребителей и оценят экспортный потенциал наших предприятий.

Головной офис разместится в Брюсселе. Скорее всего, он начнет работу уже в мае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

К сожалению, наблюдается резкое сокращение экспортных поставок белорусской продукции. В первую очередь это касается рынков Российской Федерации, Украины. Туда традиционно более 50% шло экспортной продукции. И, безусловно, диверсификация экспорта – это вопрос первостепенной важности для нашей страны. Задачей № 1, поставленная нашим президентом, является развитие экономических связей в новых регионах, поиска новых рынков сбыта или продажи нашей продукции.

Одним из таких инструментов может стать совместный белорусско-бельгийский проект, сформированный консорциум станет хорошим примером партнерства государства и бизнеса в целях реализации приоритетных задач нашего государства.

По мнению бельгийских партнеров, Беларусь имеет все возможности для выхода на европейские рынки.

Сейчас наша страна может поставлять в Бельгию продукцию деревообработки, молочные товары и льняное масло. Западные бизнесмены уже реализовали подобные проекты во многих странах Восточной Европы.

По их мнению, белорусские предприятия уже давно готовы к такому виду сотрудничества. Главный барьер на этом пути, скорее, не экономический, а информационный.

Етьен Вотье, генеральный директор компании (Бельгия):

Европейские бизнесмены мало знают о Беларуси. И та информация, которая поступает из СМИ, во многом не соответствует реальности. Не завидуйте Европе. У вас хорошие предприятия, у вас есть большой потенциал, в том числе и человеческий. Поэтому у нас хорошие перспективы в сотрудничестве.