Новая залежь нефти в Гомельской области приносит 25 тонн «черного золота» в сутки

Новости Беларуси. «Нефтяную жилу» обнаружили на Гомельщине. Геологи нашли дополнительные полмиллиона тонн «чёрного золота»на территории, где уже, казалось бы, всё давно исследовано. Сейчас продолжаются работы по обустройству скважины с выводом её на промышленную добычу. В сутки в среднем ожидается 25 тонн, так называемой, лёгкой нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Вот уже 50 лет здесь, на крупнейшем в стране Речицком нефтяном месторождении, добывают «черное золото». И до сих пор это место не перестает приятно удивлять геологов и нефтедобытчиков.

Внутренняя структура земли чем-то напоминает слоёный пирог. Найти углеводородную начинку среди пластов твёрдых пород – дело, требующее не только знаний, но и определённого везения.

Сергей Новиков, и.о. заместителя начальника по геологии Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин производственного объединения «Белоруснефть»:

Мы не предполагали, что в этом блоке, в этой залежи еще есть нефть, которую можно забрать. Уникальность этой скважины в том, что получен приток, то есть можно сказать, что открыта новая залежь. (Достаточно было всего лишь опуститься на 150 метров вглубь?) Да, на 15 метров вглубь.

Скважина №148, принесшая открытие, далеко не новая – она успела поработать уже на двух нефтеносных горизонтах. За полтора года здесь добыто полторы тысячи тонн чёрного золота. Однако это капля в море по сравнению с перспективами. Главное богатство объёмом в полмиллиона тонн всё это время лежало в прямом смысле слова под ногами. Нужно было всего лишь углубить скважину.

Сергей Новиков, и.о. заместителя начальника по геологии Управления по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин производственного объединения «Белоруснефть»:

Скважина не новая. Мы сделали доуглубление. Она была пробурена как разведочная. Тем не менее, мы пробурили и получили уникальный приток и исследование.

Развитие геологической науки и средств геологоразведки помогают по-новому посмотреть на недра Беларуси. То, что ещё вчера казалось малоперспективным, уже сегодня становится вполне реальным.

Андрей Козырь, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

Новая залежь вскрыта на глубине 2880 метров. Нефтенасыщенная мощность составляет 13,4 метра. Приток, который мы получили, немногим более 25 тонн в сутки чистой, легкой, высококачественной нефти. Разбуривание этого объекта будет вестись в ближайшие 2-3 года.

Залежи такой мощности, к сожалению, не способны полностью обеспечить потребность Беларуси в углеводородах. Однако их открытие и разработка позволяют поддерживать нефтедобычу в стране на постоянном уровне. В этом году из белорусских недр планируется добыть 1 миллион 645 тысяч тонн чёрного золота.