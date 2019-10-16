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Новая схема финансирования детских садов будет опробована в 2020 году

16 октября 2019 15:30
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Новости Беларуси. С начала следующего года будет апробирована новая схема финансирования детских садов, при которой объем выделенных бюджетных средств зависит от количества воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пилотном проекте примут участие дошкольные учреждения Барановичей, Витебска, Гомеля, Солигорского района, Гродненской области и Первомайского района столицы. Базовый норматив на одного городского детсадовца составит 2278 рублей в год, и 2840 рублей – на сельского. Ранее аналогичную схему успешно апробировали на белорусских школах, после чего было принято решение использовать ее во всех учреждениях среднего образования.

Однако, наряду с очевидными плюсами, есть и возможный минус. Именно с зависящим от количества душ финансированием многие связывают появление классов с большим количеством учеников, которое нередко даже превышает норматив.

Больше новостей экономики за 16 октября здесь.

# Детские сады в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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