Новая схема финансирования детских садов будет опробована в 2020 году

Новости Беларуси. С начала следующего года будет апробирована новая схема финансирования детских садов, при которой объем выделенных бюджетных средств зависит от количества воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пилотном проекте примут участие дошкольные учреждения Барановичей, Витебска, Гомеля, Солигорского района, Гродненской области и Первомайского района столицы. Базовый норматив на одного городского детсадовца составит 2278 рублей в год, и 2840 рублей – на сельского. Ранее аналогичную схему успешно апробировали на белорусских школах, после чего было принято решение использовать ее во всех учреждениях среднего образования.

Однако, наряду с очевидными плюсами, есть и возможный минус. Именно с зависящим от количества душ финансированием многие связывают появление классов с большим количеством учеников, которое нередко даже превышает норматив.