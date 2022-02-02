Ноу-хау в транспортной отрасли. В Санкт-Петербург отправят около 900 автобусов МАЗ с газовым двигателем

Новости Беларуси. Делегация Северной столицы России посетила Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Бульдозеры, экскаваторы. Какая еще белорусская техника поедет в Санкт-Петербург? – читайте здесь.

С МАЗом у петербуржцев давние связи (контакты), которые развивают в том числе и новые договоренности. До июня 2022 года наши машиностроители поставят в Санкт-Петербург почти 900 комфортабельных автобусов разных модификаций, которые работают на природном газе. Это ноу-хау.

За последние месяцы в город на Неве отправились уже 260 таких машин. Гости смогли лично увидеть цеха, где собирают грузовую, а также пассажирскую технику.

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО «МАЗ»:

То, что это экологичность, то, что это доступная среда для пассажиров, то есть низкопольная с возможностью перевозки маломобильных слоев населения. Концепция развития именно пассажирского транспорта будет кардинально переходить от дизельного к двум направлениям. Либо к сжиженному природному газу, либо на электрический транспорт. В принципе, на сегодняшний день, мы готовы воплощать обе эти концепции, принятые в Санкт-Петербурге.