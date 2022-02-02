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Ноу-хау в транспортной отрасли. В Санкт-Петербург отправят около 900 автобусов МАЗ с газовым двигателем

02 февраля 2022 16:16
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Новости Беларуси. Делегация Северной столицы России посетила Минский автомобильный завод, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Бульдозеры, экскаваторы. Какая еще белорусская техника поедет в Санкт-Петербург? – читайте здесь.  

Ноу-хау в транспортной отрасли. В Санкт-Петербург отправят около 900 автобусов МАЗ с газовым двигателем-1

С МАЗом у петербуржцев давние связи (контакты), которые развивают в том числе и новые договоренности. До июня 2022 года наши машиностроители поставят в Санкт-Петербург почти 900 комфортабельных автобусов разных модификаций, которые работают на природном газе. Это ноу-хау.  

Ноу-хау в транспортной отрасли. В Санкт-Петербург отправят около 900 автобусов МАЗ с газовым двигателем-4

За последние месяцы в город на Неве отправились уже 260 таких машин. Гости смогли лично увидеть цеха, где собирают грузовую, а также пассажирскую технику.  

Ноу-хау в транспортной отрасли. В Санкт-Петербург отправят около 900 автобусов МАЗ с газовым двигателем-7

Владимир Дормаш, заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники ОАО «МАЗ»:  
То, что это экологичность, то, что это доступная среда для пассажиров, то есть низкопольная с возможностью перевозки маломобильных слоев населения. Концепция развития именно пассажирского транспорта будет кардинально переходить от дизельного к двум направлениям. Либо к сжиженному природному газу, либо на электрический транспорт. В принципе, на сегодняшний день, мы готовы воплощать обе эти концепции, принятые в Санкт-Петербурге.

Ноу-хау в транспортной отрасли. В Санкт-Петербург отправят около 900 автобусов МАЗ с газовым двигателем-10

В планах у Минского автозавода наладить сотрудничество с Петербургом и по поставкам еще одного экологически чистого вида городского транспорта – электробусов.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Дормаш # Александр Бельский # Фотофакт

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