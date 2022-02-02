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МАЗ поставил автобусы в Геленджик

02 февраля 2022 15:58
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Новости Беларуси. МАЗ поставил партию автобусов в Геленджик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Технику приобрели в рамках муниципальной программы социально-экономического развития курорта.

МАЗ поставил автобусы в Геленджик-1

Вместимость каждого автобуса – 75 пассажиров. Транспорт адаптирован для людей с ограниченными возможностями, оборудован камерами видеонаблюдения в салоне, системой спутниковой навигации и кондиционирования. Также есть цифровые табло для информирования пассажиров о маршруте следования.

Планируется, что автобусы белорусского производства будут использоваться для городского и пригородного курсирования.

МАЗ поставил автобусы в Геленджик-4

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# Беларусь-Россия # Экономика # Ольга Лукашова # Фотофакт

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