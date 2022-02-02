Бульдозеры, экскаваторы. Какая ещё белорусская техника поедет в Санкт-Петербург?
Новости Беларуси. Санкт-Петербург заинтересован в сотрудничестве с белорусскими машиностроителями и приобретении многофункциональной коммунальной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Про это заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время посещения завода «Амкодор».
Гости из Северной столицы смогли увидеть модели дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники. Особую заинтересованность проявили и к новинкам холдинга – это, например, бульдозер и экскаватор. Сам же Александр Бельский лично оценил и один из новейших харвестеров. По словам руководства холдинга «Амкодор», белорусские и российские машиностроительные предприятия сегодня все больше сближаются в промышленной кооперации.
Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
У нас сейчас достаточное серьезное идет реформирование всей отрасли. В первую очередь, конечно, заинтересовала техника, которая уборочная, коммунальная. Потому что действительно потребность есть, есть потребность у города. И скрывать не буду, принято решение о закупке дополнительной техники. Почему мы в общем-то сегодня здесь оказались. И один из очень важных аспектов, который мы тоже с Александром Васильевичем сейчас обсудили, что практически все комплектующие – до конца года они хотят сделать так, чтобы они все производились в рамках Содружества наших государств.
Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Очень важно создавать свои машины импортозамещающие, создавать сегодня свою элементную базу импортозамещающую. И потенциал и России, и Беларуси (как научно-технический, так и финансовый) позволяет в короткие сроки, я думаю, за полтора года мы способны это сделать. Мы увеличили объем выпуска собственных комплектующих. Если за прошлый год мы заместили 140 наименований комплектующих, которые брали на Западе. Показатель хороший.
«Очень важная для нас встреча». В Санкт-Петербурге может появиться белорусский транспорт – читайте здесь.