Бульдозеры, экскаваторы. Какая ещё белорусская техника поедет в Санкт-Петербург?

Новости Беларуси. Санкт-Петербург заинтересован в сотрудничестве с белорусскими машиностроителями и приобретении многофункциональной коммунальной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Про это заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время посещения завода «Амкодор».

Гости из Северной столицы смогли увидеть модели дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной техники. Особую заинтересованность проявили и к новинкам холдинга – это, например, бульдозер и экскаватор. Сам же Александр Бельский лично оценил и один из новейших харвестеров. По словам руководства холдинга «Амкодор», белорусские и российские машиностроительные предприятия сегодня все больше сближаются в промышленной кооперации.

Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:

У нас сейчас достаточное серьезное идет реформирование всей отрасли. В первую очередь, конечно, заинтересовала техника, которая уборочная, коммунальная. Потому что действительно потребность есть, есть потребность у города. И скрывать не буду, принято решение о закупке дополнительной техники. Почему мы в общем-то сегодня здесь оказались. И один из очень важных аспектов, который мы тоже с Александром Васильевичем сейчас обсудили, что практически все комплектующие – до конца года они хотят сделать так, чтобы они все производились в рамках Содружества наших государств.