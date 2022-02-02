Новости экономики за 02.02.2022

Новости Беларуси. Кто согласился с эффективностью белорусского коронного метода, куда уезжают белорусские автобусы и в какие страны Беларусь экспортирует торфобрикеты? С деловым обзором дня Ольга Лукашова в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭКСПОРТ ТОРФОБРИКЕТОВ В СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СОСТАВИЛ 450 ТОНН Беларусь ежегодно экспортирует торфобрикеты в страны Европейского союза. Экспорт торфобрикетов в страны ЕС составил 450 тонн. В течение последних пяти лет его добыча достигла 3 миллионов тонн. Также это сырье используют в разработке удобрений, абсорбентов и стимуляторов роста. Около миллиона жителей нашей страны обеспечены тепловой энергией, которая вырабатывается благодаря этим брикетам.

МАЗ поставил автобусы в Геленджик. Подробнее здесь. В ИНДИИ ДОХОД ОТ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ БУДЕТ ОБЛАГАТЬСЯ НАЛОГОМ Власти Индии планируют ввести налог в размере 30 % на любой доход от виртуальных цифровых активов. Это позволит сделать торговлю криптовалютами официальной, и любые опасения по поводу ее запрета отпадут. Также с 1 апреля запустят цифровую рупию. Для мотивации граждан поэтапно отказаться от наличных внедрение будет постепенным. В стране насчитывается 15 миллионов криптоинвесторов.

Напомним, Центральный банк Китая выпустил цифровой юань еще в 2021 году. ИНДИЯ ПЛАНИРУЕТ КУПИТЬ 1 МИЛЛИОН ТОНН КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ В БЕЛАРУСИ В Индии планируют купить 1 миллион тонн белорусских калийных удобрений. Это будет первая двусторонняя сделка после введения санкций против нашей страны. Белорусская калийная компания для этого может открыть счет в рупиях в государственном индийском банке.

ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕНЫХ ИЗ США ПОКАЗАЛО БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ЛОКДАУНОВ Исследование ученых из США показало, что локдауны, которые вводились в Штатах и Европе для борьбы с COVID-19, существенно не повлияли на показатели смертности от коронавируса.

В метаанализе делается вывод, что ограничения привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты: повышение безработицы, сокращение школьного образования, увеличение случаев домашнего насилия. Ученые заявили о необоснованности политики изоляции и бесполезности ее в качестве инструмента для борьбы с пандемией. О курсе белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.