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Нормы расходов на питание в детских садах и школах Беларуси увеличили

03 февраля 2021 14:28
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Новости Беларуси. Правительство повысило нормы расходов на питание в детских и образовательных учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нормы расходов на питание в детских садах и школах Беларуси увеличили-1

Цифры разные, зависят от возраста ребенка и времени пребывания в саду или школе. На одного дошкольника будет приходиться от 2 до 5 рублей в день. Кроме того, повышены нормы и для учреждений среднего образования, в том числе в которых обучаются дети с особенностями развития, а также нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий.

С февраля увеличились детские пособия. Изменился размер выплат для тех, кто находится в декрете, а также единовременные пособия при рождении ребенка, привязанные к бюджету прожиточного минимума.

Больше новостей экономики за 3 февраля читайте здесь

# Дети # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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