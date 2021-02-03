Нормы расходов на питание в детских садах и школах Беларуси увеличили

Новости Беларуси. Правительство повысило нормы расходов на питание в детских и образовательных учреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цифры разные, зависят от возраста ребенка и времени пребывания в саду или школе. На одного дошкольника будет приходиться от 2 до 5 рублей в день. Кроме того, повышены нормы и для учреждений среднего образования, в том числе в которых обучаются дети с особенностями развития, а также нормы расходов на питание участников образовательных мероприятий.

С февраля увеличились детские пособия. Изменился размер выплат для тех, кто находится в декрете, а также единовременные пособия при рождении ребенка, привязанные к бюджету прожиточного минимума.