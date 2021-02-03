Новости экономики за 03.02.2021

Новости Беларуси. О чем договорились белорусский и российский операторы сети железных дорог? Сколько квартир построят для нуждающихся в Беларуси за счет технико-экономической помощи Китая? Когда Министерство финансов ожидает второй транш российского кредита и как изменятся нормы расходов на детское питание в садах и школах?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЖД ГОТОВА ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬ СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ
Белорусский и российский операторы сети железных дорог подписали соглашение о сотрудничестве при организации движения поездов, передаче вагонов и грузов, использовании железнодорожной инфраструктуры между передаточными станциями.
Встреча прошла в онлайн-формате. Российская сторона видит в БЖД надежного партнера в развитии транзитных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай. В 2020 году транзитом через Беларусь в этом сообщении перевезено более 550 тысяч контейнеров. Рост составил 60 % к уровню 2019 года. Организованы новые маршруты контейнерных поездов не только через белорусско-польские погранпереходы и Калининградскую область, но и через ее порты.
К слову, экспортные перевозки грузов по Белорусской железной дороге увеличились на 40 %. По сравнению с январем 2020 года в 1,5 раза больше перевезли удобрений на экспорт, более чем в два раза – нефтепродуктов. По итогам первого месяца 2021 года вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений, лесных грузов и зерна.
КИТАЙ ИНВЕСТИРУЕТ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ
Китай инвестирует в жилищное строительство в Беларуси. Построят дополнительно 20 социальных домов на 1 166 квартир. Общая площадь застройки – примерно 66 тысяч квадратов.
Квартиры получат нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеющие право на получение жилья социального пользования. Расходы по строительству – порядка 222 миллионов китайских юаней или более 90 миллионов рублей. Еще 6 миллионов рублей должны пойти на расходы компании, которая управляет проектом. Все расходы будут финансироваться за счет технико-экономической помощи Китая.
На подписание соглашения от белорусской стороны уполномочено Министерство экономики.
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