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Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси?

03 января 2018 17:08
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Новости Беларуси. Рост ВВП и экспорта, низкая инфляция и снижение ставки рефинансирования – главные финансово-экономические документы завизированы главой государства, а прогнозируемые показатели по мнению экспертов выполнимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -1

В 2018 на крупнейшем рынке мира продажи своей традиционной молочки Беларусь увеличит в десять раз.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -3

Именно в 2018 году – аграрии будут пожинать плоды договоренностей 2017 года. От Китая до США.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -5

Алексей Богданов, начальник  Главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Мы впервые в истории Беларуси надоили на одно животное более чем 5 тысяч килограмм за год. За счёт прироста производства мы планируем нарастить экспортную выручку. 7,1 % нам поставлена задача обеспечить экспорт в 2018 году.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -7

Задачи не такие уже и амбициозные, если учесть, что в целом объёмы белорусского экспорта товаров и услуг за 2018 должны подрасти – почти на 6 %.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -9

Этот показатель прописан в указе главы государства. Задел был сделан уже в 2017 году.  

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -11

Георгий Гриц, экономический аналитик:
В денежно-кредитной политике с точки зрения макроэкономических показателей, даже тот же рост ВВП, уровень инфляции, понижение ставки рефинансирования, таких благоприятных показателей уже не было почти 10 лет.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -13

ВВП должен подрасти на 3,5 % процента. В бизнес-сообществе эти цифры считают обоснованными. К этому есть все предпосылки. К тому же к большей активности должны подвигнуть и недорогие деньги на кредиты.       

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -15

Олег Ильин, директор аналитического агентства:
Низкая ставка рефинансирования – это основной залог для того, чтобы снизились ставки по кредитам, а это очень важный индикатор для национальной экономики, потому что стоимость заимствования кредитных ресурсов будет ниже, и наши предприятия могут больше брать кредитов, реализовывать проекты.   

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -17

Экспорториентированная экономика Беларуси теперь в качестве точек роста выбирает не только традиционные опоры – машиностроение и АПК. Но продукты экономики интеллекта.    

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -19

Георгий Гриц:
Новые нормативные акты закладывают не с точки зрения, чтобы белорусская экономика зависела от сырьевых товаров, которые сегодня являются для нас импортной продукцией, а с точки зрения изменения структуры белорусской экономики, отход от сырьевых товаров, выход на новые рынки, на более инновационный продукт, на более высокую добавленную стоимость.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -21

Изменилась риторика финансовых институтов Европы и по отношению к экономической политике Беларуси.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -23

На 2018 год ЕБРР сначала пророчил рост лишь на 1 %, затем стал щедрее в два раза. А вот прогнозы Международного валютного фонда и белорусских властей совпали – 3 и 4 десятых процента.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -25

Ставка на бизнес и деловую активность населения. Поддерживая тренд сокращения проверок и количества налоговых выплат. Теперь юрлицам, работающим в малых городах, вместо четырёх налогов – один. На прибыль 6 % – от дохода. 

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -27

Но среди кейсов дальнейшей либерализации традиционным останется портфель социальной составляющей политики государства.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -29

Рост цен не больше чем на 6 %, увеличение бюджетных ассигнований на образование, здравоохранение, и повышение зарплат. На их выплату из бюджета потратят каждый третий рубль.

Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси? -31

# Экономика # Георгий Гриц # Фотофакт # Алексей Богданов # Олег Ильин # Государственная политика

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