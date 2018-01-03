Низкая инфляция, рост ВВП и экспорта: какие главные финансово-экономические задачи должны быть выполнены в 2018 году в Беларуси?

Новости Беларуси. Рост ВВП и экспорта, низкая инфляция и снижение ставки рефинансирования – главные финансово-экономические документы завизированы главой государства, а прогнозируемые показатели по мнению экспертов выполнимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 на крупнейшем рынке мира продажи своей традиционной молочки Беларусь увеличит в десять раз.

Именно в 2018 году – аграрии будут пожинать плоды договоренностей 2017 года. От Китая до США.

Алексей Богданов, начальник Главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы впервые в истории Беларуси надоили на одно животное более чем 5 тысяч килограмм за год. За счёт прироста производства мы планируем нарастить экспортную выручку. 7,1 % нам поставлена задача обеспечить экспорт в 2018 году.

Задачи не такие уже и амбициозные, если учесть, что в целом объёмы белорусского экспорта товаров и услуг за 2018 должны подрасти – почти на 6 %.

Этот показатель прописан в указе главы государства. Задел был сделан уже в 2017 году.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

В денежно-кредитной политике с точки зрения макроэкономических показателей, даже тот же рост ВВП, уровень инфляции, понижение ставки рефинансирования, таких благоприятных показателей уже не было почти 10 лет.

ВВП должен подрасти на 3,5 % процента. В бизнес-сообществе эти цифры считают обоснованными. К этому есть все предпосылки. К тому же к большей активности должны подвигнуть и недорогие деньги на кредиты.

Олег Ильин, директор аналитического агентства:

Низкая ставка рефинансирования – это основной залог для того, чтобы снизились ставки по кредитам, а это очень важный индикатор для национальной экономики, потому что стоимость заимствования кредитных ресурсов будет ниже, и наши предприятия могут больше брать кредитов, реализовывать проекты.

Экспорториентированная экономика Беларуси теперь в качестве точек роста выбирает не только традиционные опоры – машиностроение и АПК. Но продукты экономики интеллекта.

Георгий Гриц:

Новые нормативные акты закладывают не с точки зрения, чтобы белорусская экономика зависела от сырьевых товаров, которые сегодня являются для нас импортной продукцией, а с точки зрения изменения структуры белорусской экономики, отход от сырьевых товаров, выход на новые рынки, на более инновационный продукт, на более высокую добавленную стоимость.

Изменилась риторика финансовых институтов Европы и по отношению к экономической политике Беларуси.

На 2018 год ЕБРР сначала пророчил рост лишь на 1 %, затем стал щедрее в два раза. А вот прогнозы Международного валютного фонда и белорусских властей совпали – 3 и 4 десятых процента.

Ставка на бизнес и деловую активность населения. Поддерживая тренд сокращения проверок и количества налоговых выплат. Теперь юрлицам, работающим в малых городах, вместо четырёх налогов – один. На прибыль 6 % – от дохода.

Но среди кейсов дальнейшей либерализации традиционным останется портфель социальной составляющей политики государства.