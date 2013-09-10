К 2015 году половина возводимых домов в Беларуси будут энергоэффективными

Новости Беларуси. Новый подход к строительству жилья: к 2015 году половина возводимых домов будут энергоэффективными. Такой формат помогает экономить ресурсы, положительно влияет на городскую экологию. Об этом 10 сентября говорили на международном строительном форуме в Минске.

Более 400 компаний из 10 стран представили здесь свою продукцию: новейшие образцы стройматериалов и инновационные технологии. Их активно используют при возведении энергоэффективного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кузьмич, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Поставлена задача вообще переходить на такое строительство, потому что, если оно сегодня немножко дороже будет, но оно окупается со временем. И не только окупается со временем, как использование энергоресурсов, но и окупается тем, что оно будет не столько потреблять энергии, сколько сейчас.