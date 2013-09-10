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К 2015 году половина возводимых домов в Беларуси будут энергоэффективными

10 сентября 2013 14:48
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Новости Беларуси. Новый подход к строительству жилья: к 2015 году половина возводимых домов будут энергоэффективными. Такой формат помогает экономить ресурсы, положительно влияет на городскую экологию. Об этом 10 сентября говорили на международном строительном форуме в Минске.

Более 400 компаний из 10 стран представили здесь свою продукцию:  новейшие образцы стройматериалов и инновационные технологии. Их активно используют при возведении энергоэффективного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Кузьмич, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Поставлена задача вообще переходить на такое строительство, потому что, если оно сегодня немножко дороже будет, но оно окупается со временем. И не только окупается со временем, как использование энергоресурсов, но и окупается тем, что оно будет не столько потреблять энергии, сколько сейчас.

# Экономика # Государственная политика в области жилищного строительства # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь # Алексей Кузьмич

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