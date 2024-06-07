Беларусь и Азербайджан подписали соглашения в сфере туризма, выставочной деятельности и торговли

Беларусь и Азербайджан выходят на новый высокий уровень стратегического и экономического партнерства. Большой бизнес-диалог 7 июня налажен в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители деловых кругов включились в работу по достижению целей, поставленных Президентами двух стран.

Среди участников встречи 200 белорусских и 40 азербайджанских компаний. Тематика переговоров и отрасли, представленные с обеих сторон, вытекают из договоренностей между главами государств. Фокус – на промкооперации. Совсем скоро в Азербайджане появятся сборочные производства коммунального и пожарного оборудования, а также мультибрендовый сервисный центр для обслуживания нашей техники. Кроме того, Минск и Баку планируют создать совместное производство лекарственных и ветеринарных препаратов, среди перспективных проектов – выпуск смешанных удобрений из азербайджанского азота и белорусского калия.

Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты: Представители всех этих сфер, всех этих отраслей сегодня присутствуют на форуме. Интерес очень большой. На отдельные азербайджанские предприятия для B2B-переговоров записались более 30 белорусских предприятий.

Турал Гаджилы, заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана: Мы уже несколько дней проводим встречи в Минске. И ведутся переговоры по ряду проектов, по совместным предприятиям и по торговле. Мы сегодня на нашем форуме видим большой интерес белорусских компаний. И из Азербайджана тоже участвуют 43 предприятия на данном бизнес-форуме. И верим, что сегодняшнее мероприятие будет очень успешным.

Договоренности на годы вперед скрепили подписанием новых соглашений в сферах туризма, поставки новых товаров для продажи в Торговом доме Азербайджана, а также совместной организации зарубежных выставок.

Андрей Шаханович, заместитель директора выставочного предприятия Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня мы подписываем Меморандум о сотрудничестве с азербайджанской Ассоциацией организаторов выставок. Этот документ в первую очередь направлен на продвижение белорусской продукции на азербайджанский рынок. И, конечно, на привлечение азербайджанских компаний в Республику Беларусь для сотрудничества.

После официальной части – B2B-переговоры, где представители деловых кругов смогут предметно поговорить о поставках продукции и создании совместных производств.