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Visa увеличила лимит бесконтактных платежей, не требующих подтверждения ПИН-кодом

13 апреля 2020 14:27
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Новости Беларуси. Международная платежная система Visa еще больше увеличивает для Беларуси лимит бесконтактных транзакций, которые не требуют подтверждения ПИН-кодом. Теперь он составляет 120 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешних условиях возможность платить быстро, без лишних касаний оборудования приобрела особое значение. Поэтому на минувшей неделе банковский процессинговый центр увеличил лимит по бесконтактным картам сразу в четыре раза до 80 рублей. Visa решила пойти дальше и прибавила к этой цифре еще 50 %.

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# Банковские карты # Экономика # Сергей Савицкий

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