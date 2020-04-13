Visa увеличила лимит бесконтактных платежей, не требующих подтверждения ПИН-кодом

Новости Беларуси. Международная платежная система Visa еще больше увеличивает для Беларуси лимит бесконтактных транзакций, которые не требуют подтверждения ПИН-кодом. Теперь он составляет 120 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешних условиях возможность платить быстро, без лишних касаний оборудования приобрела особое значение. Поэтому на минувшей неделе банковский процессинговый центр увеличил лимит по бесконтактным картам сразу в четыре раза до 80 рублей. Visa решила пойти дальше и прибавила к этой цифре еще 50 %.