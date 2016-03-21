Новости Беларуси. Непрофессиональные участники валютного рынка получили доступ к торгам иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже. Это организации и предприятия, у которых нет специальной лицензии. Ранее на такие торги могли выходить только банки.

Нововведение позволит повысить ликвидность биржевого валютного рынка и снизить расходы на проведение валютно-обменных операций. В итоге предприятия смогут сэкономить. Кроме того, с применением новых мер стоимость валюты может стать не такой изменчивой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Все участники уже будут четко видеть и понимать, как формируется валютный курс, особенно если у них в последующем будет доступ к участию в торгах. Сейчас у них будет возможность покупать валюту по тому курсу, который они сами для себя определили. Но если в будущем возникнет программное обеспечение, которое позволит каждому участнику напрямую принимать участие в торгах, то прозрачность формирования курса внутри экономической системы существенно повысится. И доверие к этому курсу будет гораздо выше. Соответственно, участники будут его видеть более справедливым.