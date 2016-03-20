Коммунальщики планируют пересчитать «жировки» до 25 марта: насколько они полегчают?

Новости Беларуси. Две темы, которые на неделе соревновались между собой в популярности и обсуждаемости – это варианты увеличения пенсионного возраста и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В первом случае еще идет серьезная проработка всей острых углов. А вот по стоимости жировок уже многое ясно. Глава государства назвал точное соотношение: сколько до конца года будет платить потребитель, а сколько дотировать государство. Если по-простому, будет – «фифти-фифти», пятьдесят на пятьдесят. Половину покрывает потребитель, другая половина – из бюджета.

Повышение с 40 до 50 процентов возмещения произойдет не за счет роста цен, а путем уменьшения себестоимости услуг ЖКХ. Коммунальщики ведут работу над ошибками. Так называемый жирок с «жировок» сняли. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ увидела новые тарифы, где все лишние цифры убраны.

Месяц назад мы все получили новые «жировки». У каждого своя сумма – это понятно. Квадратные метры, прописанные члены семьи и, конечно же, объемы потребления – разные условия, да и бытовые привычки у всех разные. А это свет, вода, газ. Но споров и разногласий было так много, что потребовалось вмешательство Президента. И вот по поручению главы государства – проверки, перерасчеты. Рабочая группа даже инициировала уголовные дела. Один из последних примеров.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении начальника расчетно-справочного управления одного из предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства Минской области. Нарушение выразилось в необоснованном завышении тарифов на техническое обслуживание лифта, которые предъявляли в последствие гражданам города Борисова. Причиненный гражданам ущерб составил сумму более 300 миллионов белорусских рублей.

Ошибок у коммунальщиков действительно хватало. Где-то умышленных, а где-то на местах не разобрались из-за сложности в системе расчетов. Как бы то ни было, в этом месяце нас вновь ждут новые «жировки».

Специальная рабочая группа после проверки нашла способы сэкономить в системе ЖКУ 2,5 триллиона рублей. Дешевле станут сейчас, по меньшей мере, три коммунальные услуги.

Снизятся следующие тарифы:

Водоснабжение – на 41,5%;

Водоотведение – на 55,1%;

Техническое обслуживание лифта – на 30%.

В общем, «жировки» за февраль по сравнению с январскими полегчают. На сколько? Вопрос, очень индивидуальный. Зависит от тех же условий проживания и объемов потребления. Кто-то живет в 5-этажке, кто-то в 19-этажном доме. Учитывается соотношение общей площади и жилой. Кто-то живет один в огромной квартире, а кто-то большой семьей в однокомнатной. То есть у кого-то жировка «станет» дешевле на 20-30 тысяч, у кого-то на 100 и больше. Но в среднем для «двушки» с тремя прописанными жильцами, как говорят, цена снизится на 10%.

Пересчитать коммунальщики обещают не только февральские, но и январские жировки. «Лишние» начисления мы увидим в колонке «перерасчет». Полученную сумму вычтут из февральского платежа. Обещают изменить подход и к дополнительным услугам, таким как освещение подъезда, энергозатртаты на лифт.

Олег Поскробко, первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Есть предельно допустимый уровень тарифов. Все, что выше, потребителю выставлять не будет. Будет, скажем так, домашняя работа эксплуатирующей организации: еще раз проверить весь дом – почему такое потребление, проанализировать и сделать соответствующие выводы. Где-то, может быть, перейти на более энергосберегающее оборудование, где-то отрегулировать режим работы оборудования. Тем самым обеспечить надежность и комфортность, но не перепотребляя коммунальные услуги.

На этой неделе Президенту предоставили новые тарифы. Они сведены в один документ, который и станет своеобразным образцом для расчета квартплаты. Каждый сможет взять в руки калькулятор и умножить утвержденный тариф на площадь, число прописанных людей или объемы потребления. Глава государства документ одобрил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Человеку приносят эту ведомость – «жировку», как в народе ее называют. Он посмотрел – какая там цена!.. Да и там эта «жировка» – черт ногу сломает, не каждый экономист разберется. То есть надо сделать так, чтобы люди видели цену услуги, объем у них есть. Если хотят точно, значит, должны стоять счетчики на воду, на газ, на тепло. Все счетчики сейчас есть. Нет счетчиков – другая методика, но цена этой услуги, тариф должен быть реальным.

Максимум информации и минимум математических действий, чтобы разобраться в справедливости начислений. Уже сейчас в квитанции прописаны тарифы, объемы выполненных работ. Есть колонки с перерасчетом и льготами. В ближайшее время собираются сделать «жировку» еще проще.

Олег Поскробко, первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Четко писать акты выполненных работ, то есть акт – номер – сумма – организация. Предлагается услуги, тарифы, объем прописывать понятными для человека величинами. То есть, чтобы не было каких-то единиц, которые нужно было бы переводить – метры, количество человек, килоджоули.

В этом месяце «жировки» мы получим позже обычного. Специалисты работают без выходных, пересматривают буквально каждую квитанцию. На местах даже созданы штабы, которые анализируют расчеты.

Коммунальщики планируют справиться до 25 числа. Срок оплаты продлят. В министерстве заверили: в течение 10 дней после начисления штрафов и пени не будет. Коммунальный вопрос актуален для каждого, потому на неделе обсуждался не раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прошлись с секундомером и посчитали. И оказалось, когда тарифы понизились… Всем же хотелось побольше содрать с вас и с государства, с бюджета. Оказалось, что мы покрываем расходы не 30%, а 40,2%. То есть сразу ваша доля по нынешней оплате оказалась выше. За счет снижения себестоимости услуг ЖКХ, коммунальщиков наших, за счет их снижения мы к концу года будем покрывать 50% стоимости услуг. То есть к концу года вы будете половину платить, а вторую половину? Вторую половину пока мы будем датировать из бюджета. Тем, кто будет оказывать вам услуги: энергетикам за электроэнергию, водоканалу за подачу воды, газ и прочее… Вот мы должны будем платить из бюджета за тот газ, который будет подаваться вам для приготовления пищи, за теплую воду, электроэнергию и так далее. Мы бы хотели, чтобы к концу года было 50, вы платили, в будущем году – 75. Еще через 2 года – 100%. Все такие заявили, что в 2018-м году 100%. Я недавно поправил, не знаю, это слышали ли вы, видели. В 2018-м году и я хотел бы, чтобы вы платили 100% жилищно-коммунальных услуг. Но вопрос в том, будут ли у вас деньги заплатить за это. Поэтому давайте 2018-й год оставим, доживем до 2018-го года, а там посмотрим, сколько вы будете платить. Пока будет тот уровень тарифов, который вы сейчас имеете. Вот мы немного там подчистили, убрали то, что вам излишне написали в жировках. Это ваш уровень.

Утвержденные тарифы будут действовать до конца года. Впрочем, проверки и перерасчеты теперь ждут энергетиков. Резервы для снижения себестоимости продолжат искать. Это общее требование. Ко всем. Так же как и экономия. Бережливое использование той же воды или электричества позволят каждому уменьшить цифры в своей жировке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Минске вода из артезианских скважин – 70%. Ни в одной стране! Из-под земли берем ее. Остальное очищаем и доводим до нужных кондиций. Режим жестокий. Еще никто не сказал, что у нас массово кто-то отравился из-за воды. Хотя у нас вода с большим содержанием железа. Ее надо очищать и это не дешево. Эту водичку, которую вы кран открыли, и она у вас течет, пока вы зубы почистили, умылись, посуду помыли, никто же не экономит. Потому что она ничего не стоит. Часто мы смеемся над западниками: они в раковине затыкают дырку, наливают теплой воды и посуду моют. Мы с них все время смеялись. А почему? Потому что там цена высокая. Поэтому к концу года мы на 50% выйдем. Будет экономика работать, будет у нас лучше, будет у вас в кармане что-то – будем двигаться. Экономить люди начнут только тогда, когда это будет стоить что-то. А если на человека куб воды 2 тысячи – кто будет экономить? Но пока мы договорились, что она будет стоить столько. Мы сделаем так, как лучше для людей. Это я вам твердо обещают. Если будет невозможно, я вам скажу об этом. Разложу все эти цифры, показатели. Все равно я буду на вашей стороне.

А вот за тех, кто пробует облегчить «жировку» с помощью магнитов – возьмутся. Ответственность за такие попытки подтасовать показатели счетчиков ужесточат.