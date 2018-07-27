«Некоторым позициям были присвоены Saga Royal». Репортаж с единственного в Беларуси племзавода норки

Новости Беларуси. Стопроцентная продажа по результатам 2017 года: белорусский мех востребован на европейских аукционах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, такая ситуация была не всегда. Еще несколько лет назад «Гродненское зверохозяйство» переживало не лучшее времена: продажи падали, поголовье болело. Нужны были решительные действия.

Предприятие сменило прописку, закупило новый вид норок и начало работать по современным технологиям. Что из этого вышло – в материале корреспондента Галины Буро.

Чтобы взять в руки норку, зверовод Светлана Таранко использует специальную перчатку – уж очень кусается этот милый на вид трехмесячный щенок (так здесь принято называть молодняк).

Женщина работает в «Гродненском зверохозяйстве» с 19 лет. И по опыту знает: чтобы вырастить качественную норку, одной любви к зверькам мало – нужны технологии.

Светлана Таранко, зверовод филиала «Гродненское зверохозяйство»:

Конечно, разница есть. Новое хозяйство, все новое – новые технологии, автопоение. Ходим только чистим. На старой ферме у нас были тележки, мы кормили сами, мы чистили, мы поили зверя. Все у нас механическое теперь. Легче!

Сейчас в этих домиках – они называются шеды – 142 тысячи норок. Проживание поквартирное, точнее блочное. Процесс кормления полностью автоматизирован, есть даже подогрев.

Сбалансированный корм из отечественных продуктов. Все по последнему слову современного звероводства.

Опыт перенимали в Дании, там же первоначально закупали животных.

Галина Буро, СТВ:

Здесь выращивается исключительно скандинавский тип норки – это красивейший окрас и короткая шерсть. Такие в Европе сегодня на пике моды.

А в Беларуси на пике разведения норки как раз это хозяйство – единственный в стране племенной завод.

Продают здесь и молодняк, и шкурки. На крупнейшем европейском аукционе в Хельсинки они в цене.

Наталия Мисько, главный зоотехник филиала «Гродненское зверохозяйство»:

Довольно высокая оценка нашего меха. Мы отправляли в прошлом году и некоторым позициям норки были присвоены Saga Royal – это считается высокая категория оценки меха.

На успех здесь поставили три года назад. Ликвидация устаревшего производства и строительство нового уже в 2017 году себя оправдали – 100 % продажи. Поставки как на внутренний рынок, так и за рубеж – с расширением географии.

Владимир Луцкий, директор филиала «Гродненское зверохозяйство»:

На сегодняшний день прорабатывается рынок Китайской Народной Республики – на стадии получения сертификата. Проводим переговоры по выезду в Китай для проведения переговоров по реализации живым зверем туда.