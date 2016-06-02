«Не хуже, чем в предыдущие годы»: Александр Лукашенко и представитель Всемирного банка Сирил Мюллер обсудили новую дорожную карту сотрудничества

Новости Беларуси. Дорожная карта сотрудничества со Всемирным банком должна быть эффективной. Александр Лукашенко 2 июня обсудил перспективные проекты с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.
Повысить качество жизни – общая цель и государства, и крупнейшей мировой финансовой структуры. В настоящее время с участием Всемирного банка в Беларуси реализуется целый ряд различных проектов: строительство и реконструкция автомобильных дорог, развитие лесного сектора, систем водоснабжения и других.
Президент выразил благодарность белорусской стороны за установившийся уровень сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конце этого года мы с вами должны будем определить дорожную карту, программу нашего сотрудничества на будущее. Думаю, мы это сделаем вовремя, и она будет не хуже, чем в предыдущие годы. Сегодня реализуется ряд проектов на сотни миллионов долларов, которые вы выделили нам, особенно под реконструкцию западного коридора автодороги на Гродно, других направлений. Должен сказать, что мы вовремя реализуем эти проекты, но у меня сложилось впечатление, что белорусская сторона где-то с какими-то проектами медлит, или мы медленно разворачиваемся. Я хотел бы, чтобы вы мне сказали, где наши недостатки, и мы обязательно исправим ситуацию. Поскольку ваше финансирование, особенно в этой ситуации, дает возможность тысячам людей иметь работу и создавать прекрасные объекты. Опыт сотрудничества с вами — открытый, принципиальный — является для нас определенной школой. Я думаю, что наша встреча послужит дальнейшему совершенствованию наших отношений.
Сирил Мюллер, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:
Мы благодарны вам, господин Президент, за вашу положительную оценку совместных программ. И действительно, нам удалось за последние годы достичь существенных позитивных результатов. И я хотел бы попросить вас о содействии и дальше оказывать такую же поддержку нашим совместным программам и проектам. Как вы заметили, мы начинаем вместе с вашими коллегами разрабатывать стратегию на будущее. И я буду признателен, если вы определите ключевые пункты, на которые нам следует обратить внимание.