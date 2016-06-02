«Не хуже, чем в предыдущие годы»: Александр Лукашенко и представитель Всемирного банка Сирил Мюллер обсудили новую дорожную карту сотрудничества

Новости Беларуси. Дорожная карта сотрудничества со Всемирным банком должна быть эффективной. Александр Лукашенко 2 июня обсудил перспективные проекты с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

Повысить качество жизни – общая цель и государства, и крупнейшей мировой финансовой структуры. В настоящее время с участием Всемирного банка в Беларуси реализуется целый ряд различных проектов: строительство и реконструкция автомобильных дорог, развитие лесного сектора, систем водоснабжения и других.

Президент выразил благодарность белорусской стороны за установившийся уровень сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.