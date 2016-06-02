$30 млн на «зеленую экономику»: эксперты ЕЭК положительно оценили результаты экологической деятельности Беларуси

Новости Беларуси. Эксперты Европейской экономической комиссии дали положительную оценку результативности экологической деятельности Беларуси. 2 июня в Минске презентовали обзор, который оценивает прогресс страны в области экологической политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна не первый год придерживается курса на озеленение экономики. Поэтому среди важных задач – рациональное использование природных ресурсов, а также внедрение инновационных технологий. Показатели у Беларуси хорошие. Так, к примеру, Синеокая на 35-м месте среди почти двухсот стран по индексу экологической эффективности.

Кристиан Фриис Бах, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Беларусь является одной из стран, которая наиболее серьезно подходит к выполнению рекомендаций, которые содержатся в отчете. А это говорит о том, что республика готова изменяться, готова прислушиваться к мнению специалистов. И я считаю, что это создает благоприятную среду для привлечения дополнительных внешних инвестиций. Сюда я прибыл для того, чтобы засвидетельствовать готовность Европейской экономической комиссии ООН к тому, чтобы укреплять наше взаимодействие и партнерские отношения с Беларусью.

Екатерина Пониклова, исполняющий обязанности постоянного представителя Программы развития ООН в Беларуси:

Программа развития ПРООН 2016-2020 годы. Общая стоимость нашей программы 82 миллиона долларов. Как вы видите, большая часть из них, 30 миллионов, идет на «зеленый» рост, на «зеленую экономику», то есть экологическая направляющая.