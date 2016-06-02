Форум регионов: соглашения о сотрудничестве с белорусской стороной намерены подписать 15 субъектов России

Новости Беларуси. 15 российских регионов намерены подписать соглашения о сотрудничестве с белорусской стороной. В действующие проекты амбициозные планы превратятся на III Форуме регионов Беларуси и России. Он будет проходить в Минске 7 и 8 июня.

Центральной темой большого разговора на сей раз станет социально-гуманитарное сотрудничество в Союзном государстве. Планируется работа секций по девяти направлениям. Во время форума также состоится третье заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Чернышев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по социальной политике:

Мы относимся к данному форуму как к одному из способов сверить часы в социальной политике. Хотим посмотреть систему управления социальной сферы. И здравоохранения, и сферы образования, сферы культуры, спорта, молодежной политики. Мы все время находимся в состоянии реформ в социальной сфере. Беларусь более статична в этом вопросе, но тем не менее мы наблюдаем, что удовлетворенность граждан социальными услугами в Беларуси выше, чем у нас.