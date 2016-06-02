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Тарифы, изъятия, новые правила работы в СЭЗ: встреча ЕЭК с бизнес-сообществом Беларуси проходит 2 июня в Минске

02 июня 2016 10:57
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Новости Беларуси. Внешнеторговую политику в рамках ЕАЭС обсуждают сегодня, 2 июня, в Минске. В столице проходит совместное заседание Евразийской экономической комиссии и представителей бизнес-сообщества Беларуси.

Среди тем изменение тарифов, сокращение списка изъятий и новые правила работы в свободных экономических зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.                   

Александр Нахаенко, первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы должны определиться, что должно быть в экономической зоне. Что для нас интересно: высокие технологии, рабочие места, экспорт. Мы должны поддерживать того производителя, точнее тот продукт, который является белорусским продуктом. И если мы говорим о том, что мы выдаем сертификаты происхождения в соответствии с правилами СНГ, то мы понимаем, что в этом продукте находится 50% именно белорусского труда, ума и так далее.  

 

# Экономика # Евразийский союз # Александр Нахаенко

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