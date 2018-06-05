Названа общая сумма, которую белорусы взяли в кредит в банках

Новости Беларуси. Кредитные долги белорусов перед банками бьют рекорды: займов набрали уже на 9 миллиардов 750 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Треть от всех выданных кредитов – это заимствования на потребительские нужды, которые продолжают расти (с начала года + 10 %). Общая сумма кредитов на жилье – 6 миллиардов 350 миллионов рублей. Повышенный спрос на кредиты специалисты объясняют выгодными условиями со стороны банков и стабильным финансовым положением со стороны заемщиков.