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Названа общая сумма, которую белорусы взяли в кредит в банках

05 июня 2018 16:10
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Новости Беларуси. Кредитные долги белорусов перед банками бьют рекорды: займов набрали уже на 9 миллиардов 750 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Треть от всех выданных кредитов – это заимствования на потребительские нужды, которые продолжают расти (с начала года + 10 %). Общая сумма кредитов на жилье – 6 миллиардов 350 миллионов рублей. Повышенный спрос на кредиты специалисты объясняют выгодными условиями со стороны банков и стабильным финансовым положением со стороны заемщиков.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика

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