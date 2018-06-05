Для нас это было неожиданно. Леонид Заяц прокомментировал приостановку поставок в Россию белорусской молочки

Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на полях международной специализированной выставки «Белагро-2018» прокомментировал приостановку поставок молочки из Беларуси в Россию.

Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор с шестого июня приостанавливает поставки белорусской молочки в Россию в таре более двух с половиной литров.

Леонид Заяц:

Для нас это, конечно, было неожиданно. В последнее время мы наблюдаем ничем не аргументированные и не обоснованные действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий.

Министр добавил, что так наша страна-соседка выбивает с рынка белорусские предприятия, проявляя протекционизм.