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Для нас это было неожиданно. Леонид Заяц прокомментировал приостановку поставок в Россию белорусской молочки

05 июня 2018 14:42
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Новости Беларуси. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на полях международной специализированной выставки «Белагро-2018» прокомментировал приостановку поставок молочки из Беларуси в Россию.

Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россельхознадзор с шестого июня приостанавливает поставки белорусской молочки в Россию в таре более двух с половиной литров.

Леонид Заяц:
Для нас это, конечно, было неожиданно. В последнее время мы наблюдаем ничем не аргументированные и не обоснованные действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий. 

Министр добавил, что так наша страна-соседка выбивает с рынка белорусские предприятия, проявляя протекционизм.

5 июня была торжественно открыта белорусская агропромышленная неделя (подробности здесь).

# Беларусь-Россия # Экономика # Леонид Заяц

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