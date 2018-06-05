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Новости экономики за 05.06.2018

05 июня 2018 16:10
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Новости Беларуси. Жаркий май сыграл злую шутку с теми, кто делает бизнес на клубнике – самой ходовой ягоде начала лета. Еще пару недель назад покупатели отдавали до 15 рублей за килограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небывалый урожай брестской ягоды и клубника из центральных регионов, которая уже на подходе, провоцируют существенное падение цен. Котировки на клубничной «бирже» продолжают падать. Продавцы клубники рискуют остаться без запланированной сезонной выручки.

Новости экономики за 05.06.2018-1

Клубники в этом году много. Но из-за жаркой погоды она быстро «догорает», как выражаются сами клубничники. Словом, предложение опережает спрос. На Полесье госзаготовители принимали красивую крупную ягоду по 80 копеек. Появились «бочки» по 30 копеек. Скупщиков немного. Средний с виду товар продать проблематично, в основном дают 50-60 копеек. Цены на клубнику пятилетней давности практически не отличаются от цен в 2018 году.

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ МЕДА

Объем мировой торговли медом вырос на 18 %. За 2018 год продали 690 миллионов тонн на более чем 2 миллиарда долларов. Лидером среди мировых экспортеров меда стал Китай с долей в общем объеме экспорта 19 %, за ним следуют Украина и Аргентина. Около половины всего объема импортировали страны Евросоюза. Основными импортерами были Германия, Великобритания и Франция. 

Новости экономики за 05.06.2018-4

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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