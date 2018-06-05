Новости экономики за 05.06.2018

Новости Беларуси. Жаркий май сыграл злую шутку с теми, кто делает бизнес на клубнике – самой ходовой ягоде начала лета. Еще пару недель назад покупатели отдавали до 15 рублей за килограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небывалый урожай брестской ягоды и клубника из центральных регионов, которая уже на подходе, провоцируют существенное падение цен. Котировки на клубничной «бирже» продолжают падать. Продавцы клубники рискуют остаться без запланированной сезонной выручки.