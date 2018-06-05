Выставка «Белагро» собрала порядка 500 предприятий из 29 стран

Новости Беларуси. Достижения отечественных аграриев и международный опыт. Под Минском 5 июня торжественно открыта белорусская агропромышленная неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Белагро» вот уже четверть века демонстрирует передовые направления животноводства и растениеводства, лучшие образцы отечественной сельхозтехники, а также новинки от наших торговых партнёров.

Нынешний форум начал работу на фоне очередных заявлений Россельхознадзора. С 6 июня он приостанавливает поставки нашей молочки в Россию в таре более 2,5 литров. Такие меры прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны. Леонид Заяц назвал претензии необоснованными. И отметил, что таким образом российская сторона выбивает с рынка белорусские предприятия, проявляя протекционизм.