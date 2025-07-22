Филиппины накрыло сильное наводнение из-за муссонных дождей

Непогода парализовала жизнь на Филиппинах. Сильные муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения. В ряде районов за несколько часов уровень воды поднялся более чем на метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны Маниле практически остановлено движение транспорта, закрыты школы, отменены сотни авиарейсов рейсов и даже приостановлена работа правительства. Местные жители передвигаются по пояс в воде. Тысячи семей вынуждены покинуть дома.