Филиппины накрыло сильное наводнение из-за муссонных дождей
Непогода парализовала жизнь на Филиппинах. Сильные муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения. В ряде районов за несколько часов уровень воды поднялся более чем на метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице страны Маниле практически остановлено движение транспорта, закрыты школы, отменены сотни авиарейсов рейсов и даже приостановлена работа правительства. Местные жители передвигаются по пояс в воде. Тысячи семей вынуждены покинуть дома.
Наводнение началось вчера вечером, и вода продолжала прибывать пока не достигла нашего второго этажа. Поэтому мы решили спасаться ради нашей безопасности.
Сейчас, по данным властей, в центрах временного содержания находятся около пяти тысяч местных жителей, в том числе женщины и дети. В убежища превращаются церкви и общественные здания. Из-за плавающего мусора и поврежденной канализации медики опасаются вспышки инфекционных заболеваний.