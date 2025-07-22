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Филиппины накрыло сильное наводнение из-за муссонных дождей

22 июля 2025 10:38
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Непогода парализовала жизнь на Филиппинах. Сильные муссонные дожди, которые не прекращаются несколько дней, вызвали масштабные наводнения. В ряде районов за несколько часов уровень воды поднялся более чем на метр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филиппины накрыло сильное наводнение из-за муссонных дождей-2

В столице страны Маниле практически остановлено движение транспорта, закрыты школы, отменены сотни авиарейсов рейсов и даже приостановлена работа правительства. Местные жители передвигаются по пояс в воде. Тысячи семей вынуждены покинуть дома. 

Филиппины накрыло сильное наводнение из-за муссонных дождей-4

Наводнение началось вчера вечером, и вода продолжала прибывать пока не достигла нашего второго этажа. Поэтому мы решили спасаться ради нашей безопасности. 

Сейчас, по данным властей, в центрах временного содержания находятся около пяти тысяч местных жителей, в том числе женщины и дети. В убежища превращаются церкви и общественные здания. Из-за плавающего мусора и поврежденной канализации медики опасаются вспышки инфекционных заболеваний. 

# Наводнение

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