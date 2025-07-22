Танзания заинтересована в развитии сотрудничества в области поставок медпрепаратов

Танзания готова стать крупным торговым хабом для Беларуси на Африканском континенте. Об этом заявили наши партнеры в ходе ряда рабочих встреч в рамках официального визита правительственной делегации в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости уже посетили предприятие по выпуску медпрепаратов. Спрос на них на рынке Танзании прогнозируемо растет. Это обусловлено и быстрорастущим населением. В стране производится лишь пятая часть от потребностей рынка медпрепаратов, остальное закупается за рубежом. Беларусь рассматривается в этом направлении как перспективный партнер.

Михаил Шараев, заместитель генерального директора по техническим вопросам и строительству – главный инженер предприятия «Белмедпрепараты»:

Партнеры выразили заинтересованность в возможностях взаимного сотрудничества как в поставке лекарственных средств на рынок Республики Танзании, так и в целом возможности кооперации с рядом африканских стран. На предприятии выпускается более 300 наименований лекарственных препаратов. Естественно, все они в линейке, постоянно в производстве, поэтому можно рассматривать возможность поставки их любому экспортному партнеру.

Помимо посещения предприятий в программе визита делегации из Танзании – ряд переговоров. Это же утро гости начали с церемонии памяти. Они возложили цветы к подножию монумента Победы в Минске, в знак уважения подвига тех, кто спасал наш мир от коричневой чумы.