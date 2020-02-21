Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?
Навіны Беларусі. Пры атрыманні замежнай пасылкі даражэй за 22 еўра і вагой больш за 10 кілаграмаў трэба падаваць дадатковую інфармацыю, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Датычыцца гэта і міжнародных адпраўленняў, у мытных дэкларацыях якіх адсутнічаюць звесткі аб кошце, або не цалкам пазначаны дадзеныя атрымальніка.
У гэтых выпадках праз сайт аператара паштовай сувязі неабходна паведаміць сваё прозвішча, імя, імя па бацьку, месца пражывання, пашпартныя дадзеныя, кошт тавараў, іх найменне і колькасць.
Пра тое, што трэба даць дадатковыя звесткі, можна даведацца на сайце «Белпошты» у раздзеле «Сачэнне за паштовымі адпраўленнямі». Калі ўказаны нумар мабільнага тэлефона атрымальніка, то яму прыйдзе СМС.
Больш навін эканомікі глядзіце тут