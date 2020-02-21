Прямой эфир

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?

21 февраля 2020 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Пры атрыманні замежнай пасылкі даражэй за 22 еўра і вагой больш за 10 кілаграмаў трэба падаваць дадатковую інфармацыю, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Датычыцца гэта і міжнародных адпраўленняў, у мытных дэкларацыях якіх адсутнічаюць звесткі аб кошце, або не цалкам пазначаны дадзеныя атрымальніка.

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?-1

У гэтых выпадках праз сайт аператара паштовай сувязі неабходна паведаміць сваё прозвішча, імя, імя па бацьку, месца пражывання, пашпартныя дадзеныя, кошт тавараў, іх найменне і колькасць.

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?-4

Пра тое, што трэба даць дадатковыя звесткі, можна даведацца на сайце «Белпошты» у раздзеле «Сачэнне за паштовымі адпраўленнямі». Калі ўказаны нумар мабільнага тэлефона атрымальніка, то яму прыйдзе СМС.

Больш навін эканомікі глядзіце тут

# Почта Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»
21 февраля 2020 13:55

Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»

Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?
20 февраля 2020 19:25

Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов
20 февраля 2020 18:57

Беларусь и Египет будут производить беспилотники. Цена вопроса – миллион долларов