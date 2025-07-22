Хондошко завоевала бронзу на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре

Василина Хондошко завоевала бронзовую награду на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска отличилась в финале произвольной программы. Оценка спортсменки – 239,5437. Выше в итоговом протоколе оказались только представительница Испании и Китая. Данный пьедестал стал уже вторым на нынешнем форуме. Ранее Хондошко отметилась серебром в технической программе. Две награды с одного планетарного старта белорусские мастера синхронного плавания везут впервые в истории страны. С очередным успехом спортсменку поздравил президент национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Он отметил стабильный прогресс. Всего в послужном списке нашей девушки 3 медали мировых чемпионатов.