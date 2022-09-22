Новости Беларуси. Наладить сотрудничество, увидеть воочию условия и возможности, создать новые совместные проекты для патриотического воспитания молодежи. Представители общественного объединения «Патриоты Беларуси» посетили учебный центр Военной академии Беларуси «Белая Лужа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активисты познакомились с подготовкой курсантов, материальной базой, техникой и вооружением главного армейского вуза страны.

Анна Харута, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Сегодня у нас установочная встреча, знакомство. Впервые мы здесь, на полигоне, и ищем пути взаимодействия, дальнейшего сотрудничества. Сегодня отрабатываем дальнейшее направление, проекты наши в сфере патриотического воспитания именно молодежи.

Олег Кокин, заместитель начальника учебного центра Военной академии Беларуси:

Сегодня на базе учебного центра состоялась встреча с членами организации «Патриоты Беларуси», в ходе которой была продемонстрирована учебно-материальная база учебного центра, а также были посещены занятия с курсантами Военной академии. Также были показаны условия проживания военнослужащих срочной военной службы. И изюминкой стало общее собрание, в ходе которого были разъяснены цели и задачи данной организации и порядок вступления в нее.