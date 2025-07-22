Прокуратура Польши заканчивает проверку подсчёта голосов на выборах президента

В Польше подтвердились факты многочисленных нарушений во время голосования на выборах президента. Об этом сообщил национальный прокурор Дариуш Корнелюк. Он сообщил, что его ведомство завершает проверку бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что окончательный отчет специальной комиссии будет опубликован уже в конце нынешней недели. Тогда можно будет говорить и о масштабах проблемы. Однако, как отметил национальный прокурор, в некоторых комиссиях следователи выявили очень серьезные нарушения.

Дариуш Корнелюк, национальный прокурор Польши:

Мы проверили 222 окружные избирательные комиссии, то есть 88 % из всех 252 комиссий. И, в некоторых были выявлены серьезные проблемы, такие как приписывание голосов от одного кандидата другому и расхождения между протоколами и фактическими результатами. Это число может увеличиться в зависимости от результатов расследований.

Сейчас идет 19 расследований о нарушениях. В частности в Бельско-Бялой и Гданьске, где голоса, отданные за кандидата в президенты Навроцкого каким-то образом получил его главный соперник Тшасковский.