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Прокуратура Польши заканчивает проверку подсчёта голосов на выборах президента

22 июля 2025 10:36
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В Польше подтвердились факты многочисленных нарушений во время голосования на выборах президента. Об этом сообщил национальный прокурор Дариуш Корнелюк. Он сообщил, что его ведомство завершает проверку бюллетеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Прокуратура Польши заканчивает проверку подсчёта голосов на выборах президента-2

Ожидается, что окончательный отчет специальной комиссии будет опубликован уже в конце нынешней недели. Тогда можно будет говорить и о масштабах проблемы. Однако, как отметил национальный прокурор, в некоторых комиссиях следователи выявили очень серьезные нарушения. 

Прокуратура Польши заканчивает проверку подсчёта голосов на выборах президента-4

Дариуш Корнелюк, национальный прокурор Польши:
Мы проверили 222 окружные избирательные комиссии, то есть 88 % из всех 252 комиссий. И, в некоторых были выявлены серьезные проблемы, такие как приписывание голосов от одного кандидата другому и расхождения между протоколами и фактическими результатами. Это число может увеличиться в зависимости от результатов расследований. 

Сейчас идет 19 расследований о нарушениях. В частности в Бельско-Бялой и Гданьске, где голоса, отданные за кандидата в президенты Навроцкого каким-то образом получил его главный соперник Тшасковский. 

# Выборы в Польше

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