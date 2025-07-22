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Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя

22 июля 2025 11:11
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Несмотря на капризы погоды в Беларуси, аграрии демонстрируют высокие темпы жатвы. Уже убрано около 80 % озимого ячменя. По урожайности в лидерах Гродненская, Минская и Брестская области. Решающей на жатве становится каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя-2

В Минской области работы ведутся даже в ночное время. Такой подход позволяет ускорить темпы и минимизировать потери зерна. В Центральном регионе уже собрано более 180 тысяч тонн озимого ячменя. На поля, когда позволяет погода, выходит вся техника. Механизатор Вячеслав Хвитько уже более 40 лет работает в хозяйстве «Сейловичи» в Несвижском районе. Помогает ему на комбайне сын. И такой семейный подряд уже устоявшийся.

Массовая уборка зерновых в Минской области теперь проходит и в ночное время.

Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя-4

Вячеслав Хвитько, механизатор ОАО «Сейловичи»:
Отец работал, я был помощником, брат был помощником. Все мы работали вместе. Я с 1972 года уже помощником работаю. Сын берет отпуск и помогает мне. Уже больше 20 лет. Работа ответственная, это же хлеб. Не будет хлеба, то будем все голодные.

Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя-6

Александр Каспер, директор ОАО «Сейловичи»:
У нас имеется 12 зерноуборочных экипажей, 4 зерноочистительно-сушильных комплекса. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн 253 гектара составляет. С учетом погодных условий, тут уже о времени говорить не приходится. Люди понимают, входят в положение то, что нужно его убрать и качественно убрать без потери.

Ставку в хозяйстве делают на озимые культуры. Под них отведено около 85 % площадей. Сейчас урожайность по озимому ячменю превышает 80 центнеров с гектара. 

Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя-8

В Копыльском районе вровень с опытными механизаторами идут молодежные экипажи. Для братьев Гибок это уже вторая жатва. Так они работают в Копыльском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, но в горячую пору сменяют пожарную машину на комбайн. 

Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя-10

Егор Гибок, водитель Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
В этом году уже легче. Какие-никакие навыки есть в работе. Потихоньку работаем. И если все хорошо, без поломок, надеемся, к часам 8 должны закончить.

Виталий Юхо, директор ЗАО «Жилихово»:
Приятная погода. Комфортабельно работать и комбайнерам при такой нежаркой погоде. Ну и хорошо дозревает урожай. Влажность около 17 %. Но еще достаточно высоковато, чтобы положить на хранение, поэтому приходится дорабатывать до базисной влажности, чтобы сохранить его в хорошем состоянии.

# Уборочная кампания

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