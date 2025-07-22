Уборочная кампания! В Беларуси убрано около 80% озимого ячменя

Несмотря на капризы погоды в Беларуси, аграрии демонстрируют высокие темпы жатвы. Уже убрано около 80 % озимого ячменя. По урожайности в лидерах Гродненская, Минская и Брестская области. Решающей на жатве становится каждая минута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области работы ведутся даже в ночное время. Такой подход позволяет ускорить темпы и минимизировать потери зерна. В Центральном регионе уже собрано более 180 тысяч тонн озимого ячменя. На поля, когда позволяет погода, выходит вся техника. Механизатор Вячеслав Хвитько уже более 40 лет работает в хозяйстве «Сейловичи» в Несвижском районе. Помогает ему на комбайне сын. И такой семейный подряд уже устоявшийся. Массовая уборка зерновых в Минской области теперь проходит и в ночное время.

Вячеслав Хвитько, механизатор ОАО «Сейловичи»:

Отец работал, я был помощником, брат был помощником. Все мы работали вместе. Я с 1972 года уже помощником работаю. Сын берет отпуск и помогает мне. Уже больше 20 лет. Работа ответственная, это же хлеб. Не будет хлеба, то будем все голодные.

Александр Каспер, директор ОАО «Сейловичи»:

У нас имеется 12 зерноуборочных экипажей, 4 зерноочистительно-сушильных комплекса. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн 253 гектара составляет. С учетом погодных условий, тут уже о времени говорить не приходится. Люди понимают, входят в положение то, что нужно его убрать и качественно убрать без потери. Ставку в хозяйстве делают на озимые культуры. Под них отведено около 85 % площадей. Сейчас урожайность по озимому ячменю превышает 80 центнеров с гектара.

В Копыльском районе вровень с опытными механизаторами идут молодежные экипажи. Для братьев Гибок это уже вторая жатва. Так они работают в Копыльском районном отделе по чрезвычайным ситуациям, но в горячую пору сменяют пожарную машину на комбайн.